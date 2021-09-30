Главное — осторожность! Как вести себя на свидании, чтобы не спугнуть нового ухажера

Спрашивать о слишком личном, вроде желания иметь детей, тоже считается популярной ошибкой, поскольку это «может быть расценено как слишком назойливый, агрессивный или чрезмерный интерес». Об этом рассказали в британском издании The Sun.

«Если вас пригласили на свидание и очевидно, что платит он, нельзя заказывать самые дорогие блюда в меню (и еду, так и напитки). Это может выглядеть, как будто вы пользуетесь своим кавалером и его щедростью», — рассказала эксперт. Причиной поскорее закончить свидание считается и ситуация, когда девушка оглядывается на других мужчин, тем самым показывая отсутствие интереса к своему собеседнику.

В современном мире люди нередко знакомятся в Интернете, после чего договариваются о свидании вживую. Перед встречей многие штудируют социальные сети в поисках более подробной информации о своем новом ухажере. Однако Мика Майер советует не показывать на свидании, что вы уже немало знаете друг о друге, чтобы это не показалось неким вторжением в личную жизнь.

Также опасно слишком много рассказывать о себе и не интересоваться партнером, а тем более не стоит вспоминать своего бывшего и прошлые отношения, конечно, если вас об этом не спросил собеседник. Впрочем, как и на все встречи, на свидания нельзя опаздывать, так как это неуважение к чужому времени.