Где ты, сокол мой ясный? Психолог дал советы по поиску идеального мужчины

По словам психолога, главная проблема заключается в том, что многим не хватает психологической грамотности. Для начала девушке следует понять, почему не встречается подходящий мужчина, каким должен быть идеал, где его найти и что она может внести в отношения. А также надо задать себе вопрос: почему он должен выбрать именно вас? Если сделать это самостоятельно не получается, Кульгавчук рекомендует обращаться к квалифицированным специалистам.

«Девушка или женщина должна понять, что ей никто ничего не должен. Принять мир как прекрасную территорию, жить с открытой душой. Если хочется доброго и хорошего — надо сначала стать такой самой. Уметь созидать, а не потреблять. Искать своего человека. Не размениваться. Уметь строить отношения. Развивать эмпатию, которая сначала поможет в отношениях, а потом и в материнстве. Не пенять на родителей. Если они были не очень — сделайте лучше. Покажите рекламный ролик счастливой семьи своим детям. Передавайте эстафету любви далее по своему роду, тем самым делая мир лучше», — заключил Евгений Кульгавчук.