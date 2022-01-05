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Где ты, сокол мой ясный? Психолог дал советы по поиску идеального мужчины

Об идеальной любви мечтает каждый человек. Однако не всем суждено сразу встретить своего единственного. Многим женщинам попадаются мужчины, которые не способны осчастливить их. Ввиду этого психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, как построить гармоничные отношения.
Где ты, сокол мой ясный? Психолог дал советы по поиску идеального мужчины

Разорвать замкнутый круг и понять, что приводит к выбору неподходящих мужчин, позволит анализ прошлых опытов. «Кроме того, некоторые девушки не умеют отличать силу от хамства, а смелость — от асоциальности. Например, ей кажется, что некий мужчина — альфа-самец и, следовательно, самый сильный и, конечно, благородный. Что он защитит, спасет, ведь он же смелый какой! А рядом с ней на самом деле возбудимый психопат, который будет через пару месяцев спать со всеми ее подругами, а ее периодически бить. Но признаться в том, что это катастрофическая ошибка, девушка не может ни окружающим, ни себе, поскольку еще недавно так гордилась этим знакомством и даже посматривала на других свысока, демонстрируя своего «крутого парня», — сообщил Евгений Кульгавчук.

По словам психолога, главная проблема заключается в том, что многим не хватает психологической грамотности. Для начала девушке следует понять, почему не встречается подходящий мужчина, каким должен быть идеал, где его найти и что она может внести в отношения. А также надо задать себе вопрос: почему он должен выбрать именно вас? Если сделать это самостоятельно не получается, Кульгавчук рекомендует обращаться к квалифицированным специалистам.

«Девушка или женщина должна понять, что ей никто ничего не должен. Принять мир как прекрасную территорию, жить с открытой душой. Если хочется доброго и хорошего — надо сначала стать такой самой. Уметь созидать, а не потреблять. Искать своего человека. Не размениваться. Уметь строить отношения. Развивать эмпатию, которая сначала поможет в отношениях, а потом и в материнстве. Не пенять на родителей. Если они были не очень — сделайте лучше. Покажите рекламный ролик счастливой семьи своим детям. Передавайте эстафету любви далее по своему роду, тем самым делая мир лучше», — заключил Евгений Кульгавчук.

Фото: freepik.com

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