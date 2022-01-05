Где ты, сокол мой ясный? Психолог дал советы по поиску идеального мужчины
Разорвать замкнутый круг и понять, что приводит к выбору неподходящих мужчин, позволит анализ прошлых опытов. «Кроме того, некоторые девушки не умеют отличать силу от хамства, а смелость — от асоциальности. Например, ей кажется, что некий мужчина — альфа-самец и, следовательно, самый сильный и, конечно, благородный. Что он защитит, спасет, ведь он же смелый какой! А рядом с ней на самом деле возбудимый психопат, который будет через пару месяцев спать со всеми ее подругами, а ее периодически бить. Но признаться в том, что это катастрофическая ошибка, девушка не может ни окружающим, ни себе, поскольку еще недавно так гордилась этим знакомством и даже посматривала на других свысока, демонстрируя своего «крутого парня», — сообщил Евгений Кульгавчук.
По словам психолога, главная проблема заключается в том, что многим не хватает психологической грамотности. Для начала девушке следует понять, почему не встречается подходящий мужчина, каким должен быть идеал, где его найти и что она может внести в отношения. А также надо задать себе вопрос: почему он должен выбрать именно вас? Если сделать это самостоятельно не получается, Кульгавчук рекомендует обращаться к квалифицированным специалистам.
«Девушка или женщина должна понять, что ей никто ничего не должен. Принять мир как прекрасную территорию, жить с открытой душой. Если хочется доброго и хорошего — надо сначала стать такой самой. Уметь созидать, а не потреблять. Искать своего человека. Не размениваться. Уметь строить отношения. Развивать эмпатию, которая сначала поможет в отношениях, а потом и в материнстве. Не пенять на родителей. Если они были не очень — сделайте лучше. Покажите рекламный ролик счастливой семьи своим детям. Передавайте эстафету любви далее по своему роду, тем самым делая мир лучше», — заключил Евгений Кульгавчук.
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