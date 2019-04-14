Гарик Харламов поздравил сразу трех любимых женщин с днем рождения

Накануне, 14 апреля, стендапер и юморист Гарик Харламов рассыпался в поздравлениях с днем рождения одновременно трех своих любимых женщин. О том, что это был особый для него день, он рассказал на своей странице в Instagram.

«Сегодня для меня уникальный день. 14 апреля. Это день рождения одновременно у 3 моих любимых девушек. Начнем с самой главной. Моя обожаемая Супружница @asmuskristina ! Нет таких слов, которые могли бы точно описать, как я тебя люблю и что ты значишь для меня. А так как таких слов нет я просто напишу рандомные. Редис, марципан, тротуары, четырнадцать, кафе у Алика Вечеслав Ольховский, парад планет, рабочая партия Мозамбика, Ливерпуль-Челси 2:0. Короче ты поняла ))) Люблю тебя очень, ты мое все !!!», - поздравил супругу Гарик (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).