Гарик Харламов поздравил сразу трех любимых женщин с днем рождения

Накануне, 14 апреля, стендапер и юморист Гарик Харламов рассыпался в поздравлениях с днем рождения одновременно трех своих любимых женщин. О том, что это был особый для него день, он рассказал на своей странице в Instagram.
«Сегодня для меня уникальный день. 14 апреля. Это день рождения одновременно у 3 моих любимых девушек. Начнем с самой главной. Моя обожаемая Супружница @asmuskristina ! Нет таких слов, которые могли бы точно описать, как я тебя люблю и что ты значишь для меня. А так как таких слов нет я просто напишу рандомные. Редис, марципан, тротуары, четырнадцать, кафе у Алика Вечеслав Ольховский, парад планет, рабочая партия Мозамбика, Ливерпуль-Челси 2:0. Короче ты поняла ))) Люблю тебя очень, ты мое все !!!», - поздравил супругу Гарик (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Но на этом поздравления не окончились. В этом же сообщении он отправил слова любви своим сестрам – Алине и Кате:
«Дорогие мои сестренки. Вы совсем взрослые уже. Помню, как вы только появились на свет, казалось это было вчера. Блин, как старик говорю )) В общем, девчонки, вы прекрасны. Здоровья вам, любви и больше хорошего настроения ( сейчас это дифицит). С Днём рождения мои девочки. Ураааааааааааан !».
Одна из сестер – Катерина – поздравила другую также у себя в соцсети и написала: «Мы всегда будем с тобой маленькими принцессами».
У Гарика Харламова с сестрами большая разница в возрасте и у них общая только мать. Близняшки появились на свет, когда Игорь жил в США с отцом. Родитель забрал туда подростка после развода с женой. Там актерскому мастерству мальчика учил звезда фильма «Титаник» Билли Зейн. В Россию Гарик вернулся как раз сразу после рождения сестер.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram