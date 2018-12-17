Фотографии Андрея Аршавина с загадочной незнакомкой обсуждают в Сети

Год назад в семье Андрея и Алисы Аршавиных произошли неприятные события, после которых супруги все-таки сумели сохранить брак. Мужчина признал свои ошибки, а жена простила футболисту адюльтер. На днях мужчина снова был замечен в компании незнакомок.
Очевидцы утверждают, Андрей катал двух девушек на лошадях. Злые языки предполагают, что одна из них могла быть возлюбленной футболиста, а вторая — ее подругой. Телеграм-канал «Аншлак» опубликовал кадры, сделанные в Санкт-Петербурге, на которых похожий на Аршавина мужчина обнимает незнакомку.
Ни Андрей, ни Алиса пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Напомним, что пара поженилась в сентябре 2016 года. В феврале 2017 года родилась их дочь Есения. Для Андрея этот ребенок стал четвертым, а для Алисы — третьим.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, telegram