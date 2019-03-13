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«Филипп очень расстроен, что все так дешево»: Галкин прокомментировал слухи о своем заказе нападения на Киркорова

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я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин, Филипп Киркоров и Алла Пугачева в шоу «Сегодня вечером»

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В СМИ появились странные сообщения о том, что еще пару лет назад Максим Галкин якобы заказал атаку на Филиппа Киркорова на его концерте в Махачкале.

На днях агентству РИА «Новости» стали известны подробности судебного дела о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017-го. Один из обвиняемых, Хидирнеби Казуев, якобы заявил следователям, что им необходимо допросить не его, а… экс-супругу Филиппа Аллу Борисовну Пугачеву и ее мужа Максима Галкина.

По данным агентства, Казуев утверждает, что планировал не теракт на концерте, а убийство Киркорова. По его словам, совершить это ему предложил не кто иной, как Максим Галкин. И шоумен, и певец уже прокомментировали информацию. Галкин записал целый видеоролик, в котором заявил: «Я понял, что весна наконец-то наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Конечно же, когда снег сошел, журналисты увидели эти фантазии и им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба — не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево».

Впрочем, Киркоров все же обеспокоился и тоже высказался насчет этой новости в своем микроблоге: «Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима и Аллу. Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Maxim Burlak / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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