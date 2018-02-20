Фанаты обсуждают новый виток отношений Бузовой и Тарасова: «Помирилась с бывшим»

Поклонники распавшейся пары уверены — звезда простила своего футболиста: «В смысле??», «С каким бывшим», «Тарасов и есть бывшии», «Я думаю, что это не то что она помирилась и вернулась, я думаю просто в дружеских отношениях стали. Ну типо обиды все забыли и просто на лайте "привет", "пока" и все». «Ну если и вправду помирилась с Тарасовым, то полная дура, хотя большим умом никогда не отличалась», — разочарованы некоторые.

«Это не про Тарасова, она до него когда то давно с другим встречалась», «Наверное с тем с кем до Тарасова была», «Может Андрею Сорокину простила? Или алексей митрофанова?», «Там бывших куча - кучная..... может быть кто угодно !», «Да у нее до фига бывших. Это опять пиар что бы о ней говорили», «Журналисты часто вырезают словечки и контекста», — обсуждают скептически настроеннные фанаты шоу.

А вам нравилась эта пара?

Фото: instagram