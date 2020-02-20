Дмитрий Иванов стал участником программы, в которой обсуждали его громкий развод с певицей Лолитой Милявской. Тренер по сквошу признался, что он устал от того, в какой фарс превратили их бракоразводный процесс и попросил больше не приглашать его в программы. Он признался, что мечтает, чтобы его оставили в покое, а адвокаты Лолиты не делали из нее посмешище. «Впервые за 4 месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и не за чем! Особенно после этих навязанных псевдо-новостей, которые больше напоминают "кашу из топора". Кем меня только не делали: и альфосом, и оленем, и многоженцем...», — последовал крик души Дмитрия. Он отметил, что теперь понимает Александра Цекало (был третьим мужем Лолиты, — прим. ред.), который пытался как можно скорее забыть расставание с женой и не давал комментариев.«В моем случае все хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто этим ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило», — добавил Дмитрий Иванов. Спортсмен поблагодарил адвоката Александра Добровинского, свою семью, а также подруг Лолиты Леру Кудрявцеву и Анфису Чехову за поддержку. Также Иванов обратился к адвокату Лолиты Сергею Жорину, который ранее заявлял, что муж травил Лолиту запрещенными БАДами.«Сережа, успокойся! Понятно, что трудно отказаться от таких легких денег, найдя такого «сладкого» клиента. Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на 6-ом десятке? Но «звездный» статус неприкасаем... В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон! Теперь я понимаю, за что тебя хотели лишить адвокатского статуса. Ладно, когда тебе из-за меркантильных интересов плевать на насмешки над тобой в профессиональной среде, но зачем ты делаешь посмешище из Лолиты?», — написал Дмитрий. Когда Лолита объявила о разводе с Дмитрием Ивановым, она отметила, что не позволит никому поливать его грязью. Но, когда выяснилось, что молодой супруг ушел от нее к любовнице, артистка сама принялась смешивать его с грязью. В итоге развод перерос в самую настоящую войну в медиа-пространстве с обоюдными оскорблениями.Все о разводе Лолиты и Дмитрия Иванова вы можете прочитать в наших новостях. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Starface, InstagramВидео: НТВПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!