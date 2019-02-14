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«Это шизофрения»: Гарик Харламов резко отреагировал на слухи об измене Кристины Асмус

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Гарик Харламов и Кристина Асмус

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37-летний шоумен высказался о некоторых изданиях, запустивших сплетни о том, что супруга ему неверна.

Гарик Харламов и Кристина Асмус женаты уже 5 лет и живут душа в душу, но иногда в Сети все же появляются странные слухи о том, что в семье резидента Comedy Club и актрисы не все в порядке. В конце концов шоумен устал читать «желтые» новости на различных порталах о том, что Кристина якобы ему изменяет, и эмоционально высказался об этом в Сети.

«Это шизофрения и бред (это я мягко). Я думал, что у нас адекватные люди, но мне продолжают присылать эти *** с просьбой прокомментировать. Комментирую. Все хорошо. Жена рядом, дочь моя))) Больше писать о них не буду. Всем добра», — заявил Харламов.

Между тем Асмус предпочитает хранить молчание, тем более что она принципиально редко рассказывает о семейной жизни. Напомним, у звезды «Интернов» и юмориста подрастает 5-летняя дочь Настя.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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