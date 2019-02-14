«Это шизофрения»: Гарик Харламов резко отреагировал на слухи об измене Кристины Асмус

Гарик Харламов и Кристина Асмус женаты уже 5 лет и живут душа в душу, но иногда в Сети все же появляются странные слухи о том, что в семье резидента Comedy Club и актрисы не все в порядке. В конце концов шоумен устал читать «желтые» новости на различных порталах о том, что Кристина якобы ему изменяет, и эмоционально высказался об этом в Сети.

«Это шизофрения и бред (это я мягко). Я думал, что у нас адекватные люди, но мне продолжают присылать эти *** с просьбой прокомментировать. Комментирую. Все хорошо. Жена рядом, дочь моя))) Больше писать о них не буду. Всем добра», — заявил Харламов.