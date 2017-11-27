Сегодня герцог Уэльский принц Чарльз объявил о помолвке своего младшего сына принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Сегодня стало известно о помолвке принца Гарри и канадской актрисы Меган Маркл. Соответствующее заявление появилось в официальном Twitter-аккаунте Кларенс-хаус, официальной резиденции принца Чарльза.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) 27 ноября 2017 г.

«Его королевское высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл», — говорится в заявлении. Отмечается, что свадьба состоится весной 2018 года, а все детали будут анонсированы позднее. В заявлении отмечается, что принц Гарри сообщил о помолвке своей бабушке, королеве Елизавете II, и всем членам королевской семьи. Кроме того, наследник британского престола получил благословение родителей своей возлюбленной.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Ноя 27 2017 в 2:01 PST