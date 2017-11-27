Это официально! Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу весной 2018 года
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Сегодня герцог Уэльский принц Чарльз объявил о помолвке своего младшего сына принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Сегодня стало известно о помолвке принца Гарри и канадской актрисы Меган Маркл. Соответствующее заявление появилось в официальном Twitter-аккаунте Кларенс-хаус, официальной резиденции принца Чарльза.
The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6— Clarence House (@ClarenceHouse) 27 ноября 2017 г.
«Его королевское высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл», — говорится в заявлении. Отмечается, что свадьба состоится весной 2018 года, а все детали будут анонсированы позднее. В заявлении отмечается, что принц Гарри сообщил о помолвке своей бабушке, королеве Елизавете II, и всем членам королевской семьи. Кроме того, наследник британского престола получил благословение родителей своей возлюбленной.
В Кларенс-хаусе сообщили, что пара будет проживать в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца.
Напомним, об отношениях принца Гарри и Меган Маркл стало известно в 2016 году, а слухи о помолвке появились еще этим летом, когда пара отправилась в совместное путешествие в Африку. После этого путешествия Гарри и Меган впервые вышли вместе в свет на «Играх непокоренных» в Торонто.
Фото: globallookpress, eastnews, instagram