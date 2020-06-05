Это официально: Айза Анохина подала заявление на развод

По словам Анохиной, сложнее всего было рассказать о разводе детям — десятилетнему Сами и трехлетнему Элвису. «Сами всегда был очень близок с Димой. Они хорошо общались. Я сразу сказала сыну, что он может общаться с Димой, видеться с ним. Да, Сами его любит, но сам говорил мне, чтобы я Диму больше не прощала. Сын видел, как я плакала», — вспоминает Айза.

Напомним, несмотря на то, что Айза Анохина и Гуф расстались в 2014 году, до сих многие ассоциируют блогера лишь с бывшей женой скандально известного рэпера. В одном из интервью Айза признавалась, что ее второй супруг был очень недоволен этим: «Когда он со мной начал встречаться, я давно была в разводе. У меня не было на тот момент уже никаких чувств к Леше. Он (Дмитрий Анохин — прим.ред.) мне все время говорил: «Иди, ты жена Гуфа». И я могу его понять тоже – человек подписал контракт с дьяволом буквально».