Это официально: 21-летняя Тина Кунаки подтвердила слухи о скорой свадьбе с 51-летним Венсаном Касселем

«О боже!!!», «Поздравляем!», «Вы само совершенство», «Самая красивая пара в мире», «Детки будут такими красивыми», — пишут поклонники пары. «Отец и дочь», — язвят некоторые. Есть в комментариях и комментарии от российских фолловеров: «Красивые!!!», «Совсем **нулся, дед».

Несколькими днями ранее таблоид Public выпустил статью, в которой сообщается, что пара сыграет свадьбу в августе. Церемония, по словам инсайдеров, пройдет во французском городе-курорте Биарриц. Более того: невеста уже выбрала платье — это будет творение бренда Viktor & Rolf.

51-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки встречаются уже около трех лет. Ранее мужчина был женат на Монике Беллуччи, они развелись спустя 14 лет брака. Пара воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Деву и 7-летнюю Леони.

А вам нравится эта пара?