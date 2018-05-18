Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Это официально: 21-летняя Тина Кунаки подтвердила слухи о скорой свадьбе с 51-летним Венсаном Касселем

1 / 9
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Венсан Кассель и Тина Кунаки решили пожениться.

В марте этого года Тина Кунаки похвасталась помолвочным кольцом, которое подарил ей Венсан Кассель. СМИ заговорили о скорой свадьбе экс-супруга актрисы Моники Беллуччи и юной модели. Сегодня невеста подтвердила слухи.

💍

Публикация от Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey)

«О боже!!!», «Поздравляем!», «Вы само совершенство», «Самая красивая пара в мире», «Детки будут такими красивыми», — пишут поклонники пары. «Отец и дочь», — язвят некоторые. Есть в комментариях и комментарии от российских фолловеров: «Красивые!!!», «Совсем **нулся, дед».

Несколькими днями ранее таблоид Public выпустил статью, в которой сообщается, что пара сыграет свадьбу в августе. Церемония, по словам инсайдеров, пройдет во французском городе-курорте Биарриц. Более того: невеста уже выбрала платье — это будет творение бренда Viktor & Rolf.

51-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки встречаются уже около трех лет. Ранее мужчина был женат на Монике Беллуччи, они развелись спустя 14 лет брака. Пара воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Деву и 7-летнюю Леони.

А вам нравится эта пара?

Фото: globallookpress, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»
Лена Темникова стала блондинкой и изменилась до неузнаваемости: «Как японская гейша»
«Все уже проснулись»: Алла Пугачева показала теплое видео с любимыми детьми и внучкой
«Избавился от обузы»: друзья Дмитрия Тарасова не скрывают презрения к Ольге Бузовой
Необычная внешность сына Татьяны Булановой взволновала Сеть
Тест: мы определим, насколько вы мудры