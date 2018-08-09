«Это недостойный мужчина»: Водонаева резко высказалась о муже Ани Лорак

Вся страна до сих пор гадает, разведется Ани Лорак с супругом, которого поймали с поличным на измене, или же нет. Пока певица и ее муж хранят молчание и не комментируют происходящее — за них это делают родные или звезды, например, Алена Водонаева.

«Я очень уважительно отношусь к Ани Лорак и Алсу, потому что такой репутацией, как у них, я, например, похвастаться не могу. И никто из нашего шоу-бизнеса не может. Эти девушки — чуть ли не единственные на нашей эстраде, которые не были замечены в скандальных историях. И вот так нагадить на безупречную репутацию Лорак — это безответственный и не умный поступок. Это недостойно мужчины. Мужа, партнера, отца семейства», — резко прокомментировала Алена в своей колонке на портале 7days.ru.