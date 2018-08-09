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«Это недостойный мужчина»: Водонаева резко высказалась о муже Ани Лорак

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Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

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Алена Водонаева решила поделиться своим мнением о семейной драме Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

Вся страна до сих пор гадает, разведется Ани Лорак с супругом, которого поймали с поличным на измене, или же нет. Пока певица и ее муж хранят молчание и не комментируют происходящее — за них это делают родные или звезды, например, Алена Водонаева.

«Я очень уважительно отношусь к Ани Лорак и Алсу, потому что такой репутацией, как у них, я, например, похвастаться не могу. И никто из нашего шоу-бизнеса не может. Эти девушки — чуть ли не единственные на нашей эстраде, которые не были замечены в скандальных историях. И вот так нагадить на безупречную репутацию Лорак — это безответственный и не умный поступок. Это недостойно мужчины. Мужа, партнера, отца семейства», — резко прокомментировала Алена в своей колонке на портале 7days.ru.

Водонаева посоветовала Лорак и Налчаджиоглу поскорее развестись, поскольку в этом нет ничего стыдного и не стоит жить в браке, если сохранять уже нечего. Также телеведущая предположила, что не только Мурат может быть виноват в ситуации: «Людей действительно шокирует то, что у одной из самых красивейших женщин в стране гулящий муж. Точного ответа на это вопрос мы не знаем, только надо понимать, что не исключено, что измена — следствие каких-то проблем. Ответственность, конечно, всегда на том, кто пошел налево, но вина может лежать и на жене. Брак нужно беречь и днем и, особенно, ночью».

Фото: Instagram

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