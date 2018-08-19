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«Это было красиво»: 75-летняя актриса Нина Корниенко призналась, что крутила роман с Андреем Мироновым

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я выбрал вместо рекламы.
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Спустя много лет после смерти знаменитого актера Андрея Миронова его коллега по спектаклю «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Нина Корниенко решилась рассказать об их коротком романе.

На днях в эфир Первого канала вышло шоу «Идеальный ремонт», героиней которого стала ведущая актриса Театра Сатиры Нина Корниенко. Нина Григорьевна оказалась очень общительной и с удовольствием рассказала журналистам не только о своих нынешних делах, но и о прошлых — оказалось, она была взаимно влюблена в Андрея Миронова, когда они играли вместе в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

«Было какое-то взаимное притяжение. Я считаю, что это было очень красиво. Первая влюбленность, первый трепет. В этом не было ни пошлости, ни порока. Да, была влюбленность и это было прекрасно. И я понимала, что этот союз ненадежный, что все равно у него что-то начнется, что-то откроется другое. Ну и потом «в одну телегу не можно впрячь коня и трепетную лань». Причем, конь — это я. Нет-нет, я не была к этому готова. Все могло бы быть, но я бы туда (в его жизнь) не вписалась», — поведала Корниенко.

Напомним, Миронов был женат дважды — на актрисах Екатерине Градовой и Ларисе Голубкиной. От обеих браков у него есть дочери-тезки (Мария Голубкина — дочь Ларисы Ивановны от первого брака).

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Mikola Gnisyuk, Aleksandr Sternin / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Киноконцерн «Мосфильм»

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