«Это было красиво»: 75-летняя актриса Нина Корниенко призналась, что крутила роман с Андреем Мироновым

«Было какое-то взаимное притяжение. Я считаю, что это было очень красиво. Первая влюбленность, первый трепет. В этом не было ни пошлости, ни порока. Да, была влюбленность и это было прекрасно. И я понимала, что этот союз ненадежный, что все равно у него что-то начнется, что-то откроется другое. Ну и потом «в одну телегу не можно впрячь коня и трепетную лань». Причем, конь — это я. Нет-нет, я не была к этому готова. Все могло бы быть, но я бы туда (в его жизнь) не вписалась», — поведала Корниенко.

Напомним, Миронов был женат дважды — на актрисах Екатерине Градовой и Ларисе Голубкиной. От обеих браков у него есть дочери-тезки (Мария Голубкина — дочь Ларисы Ивановны от первого брака).

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Mikola Gnisyuk, Aleksandr Sternin / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Киноконцерн «Мосфильм»