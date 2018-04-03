«Это был сам демон»: Наргиз рассказала, как экс-муж ее избивал

Финалистка «Голоса» и подопечная Макса Фадеева Наргиз выпустила новый клип на песню «Нелюбовь», а также backstage-видео. В последнем она фрагментами поведала о том, как экс-супруг Ернур Канайбеков неоднократно избивал ее.

«Мой второй брак с самого начала терпел фиаско, и я это прекрасно понимала, но мне казалось, что, наверное, что-то можно в этом изменить. Для меня было первым маячком, что, когда я была беременна, мой супруг сильно меня толкнул, и я ударилась головой об стенку. Через какое-то время после переезда в Америку началось самое страшное, что было в моей жизни», — призналась Наргиз.