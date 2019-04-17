«Это был лучший день»: Виктория Бекхэм отметила 45-летие в кругу семьи

Социальные сети британской певицы, модели и дизайнера пестрят съемками с модных показов, из примерочных с моделями, с профильных выставок. Иногда там появляются снимки со знаменитым мужем Дэвидом, иногда – с детьми. А вчера Виктория опубликовала такую нежную фотографию, какой давно не было на ее странице.

Вчера Виктория Бекхэм отметила 45-летие в кругу семьи и запечатлела этот момент. За небольшим столом с цветами и свечами все в сборе: супруг, три сына, дочь и девушка старшего наследника.