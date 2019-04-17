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«Это был лучший день»: Виктория Бекхэм отметила 45-летие в кругу семьи

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Бекхэм - признанная икона стиля

Фото: Instagram
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Трогательный снимок в кругу любимых людей она опубликовала в Instagram.

Социальные сети британской певицы, модели и дизайнера пестрят съемками с модных показов, из примерочных с моделями, с профильных выставок. Иногда там появляются снимки со знаменитым мужем Дэвидом, иногда – с детьми. А вчера Виктория опубликовала такую нежную фотографию, какой давно не было на ее странице.

Вчера Виктория Бекхэм отметила 45-летие в кругу семьи и запечатлела этот момент. За небольшим столом с цветами и свечами все в сборе: супруг, три сына, дочь и девушка старшего наследника.

«Самый прекрасный день с самыми любимыми на свете людьми. Люблю вас очень-очень. Целую, любимая мама и жена», - подписала фото Виктория.

Первенец Бекхэмов по случаю дня рождения мамы опубликовал ретро-снимок с молодой Викторией. «С днем рождения, мама. Ты самая лучшая мама на свете и невероятная женщина», - признался 20-летний Бруклин.

Дэвид Бекхэм тоже поздравил жену нежными пожеланиями лучшего дня: «С днем рождения, мама. Пусть этот день будет особенным. Ты заслужила, чтобы мы тебя побаловали».

Виктория Бекхэм прославилась на весь мир в конце 1990-х во время участия в группе Spice Girls. Через несколько лет она начала сольную карьеру и весьма удачно: 10 ее синглов были на вершинах британских чартов. Уже долгие годы Виктория - признанная икона стиля. Бекхэм выпускает собственные линии одежды и аксессуаров, а также сотрудничает с ведущими мировыми брендами, помогая разрабатывать их коллекции. Замуж за известного футболиста Дэвида Бекхэма Виктория вышла в 1999 году.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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