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«Это бестактный вопрос, и я тогда была беременна»: Климову разозлило интервью о любовных сценах с Козловским и Куценко

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я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова

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40-летняя Екатерина Климова резко отреагировала на вопрос об откровенности в кино.

Екатерина Климова достаточно редко дает интервью, а после недавнего, с блогером Дмитрием Солеем, она и вовсе чуть не зареклась разговаривать с журналистами. Дело в том, что молодой человек принялся расспрашивать ее об откровенных сценах, сыгранных актрисой в кино и сериалах, и поинтересовался, не вспыхивали ли после такой работы бурные романы — например, с Данилой Козловским или с Гошей Куценко.

«Наверное, я очень отстала от жизни, давно не давала интервью и теперь тоже долгое время не буду их давать. Это такие, бестактные достаточно вопросы. Я была беременна и на съемках фильма «Мы из будущего» с Данилой Козловским, и в «Антикиллере» я была глубоко беременна, когда снималась с Гошей Куценко. Так сложилось в моей жизни», — сухо ответила Климова, дав понять, что ей действительно неприятно об этом говорить.

Напомним, спустя несколько месяцев после официального развода с Игорем Петренко у Екатерины как раз и начался роман с партнером по съемочной площадке Гелой Месхи. В 2014 году Месхи и Климова поженились, а через несколько месяцев у них родилась дочь Белла. У Екатерины также есть двое сыновей от брака с Игорем и дочь от отношений с ювелиром Ильей Хорошиловым.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / СолейМолей

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