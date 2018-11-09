«Эти двое дали себе второй шанс»: Виктория Дайнеко воссоединилась с Алексеем Воробьевым

Напомним, Виктория и Алексей встречались около полугода — с августа 2011-го по май 2012 года. После разрыва Воробьев не раз признавался, что жалеет об этом, но Дайнеко тогда уже встретила будущего мужа Дмитрия Клеймана. Сейчас, после развода с ним, сердце певицы вновь свободно. И в итоге, по словам помощника на съемочной площадке нового клипа Воробьева, Виктория все же дала второй шанс экс-бойфренду: «Они прямо светятся, находясь рядом, постоянно обнимаются, шушукаются о чем-то. Все очень рады, что эти двое дали себе второй шанс!».

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram