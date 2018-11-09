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«Эти двое дали себе второй шанс»: Виктория Дайнеко воссоединилась с Алексеем Воробьевым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев, 2012 год

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31-летняя Виктория Дайнеко и 30-летний Алексей Воробьев вновь встречаются.

Слухи о воссоединении экс-влюбленных Виктории Дайнеко и Алексея Воробьева ходили уже давно, но пара упорно их опровергала. А недавно выяснилось, что музыкант не только предложил бывшей девушке сняться в его новогоднем клипе (и она согласилась), но и смог вновь покорить ее сердце.

«В свое время ребята расстались по инициативе Воробьева, и Дайнеко долго не могла простить его, — рассказали журналу StarHit в окружении пары. — Но в итоге у них получилось быть хорошими друзьями, далеко не у всех бывших так складывается! Сейчас между ними снова пробежала искра, и они, научившись на прошлых ошибках, пытаются построить отношения».

Напомним, Виктория и Алексей встречались около полугода — с августа 2011-го по май 2012 года. После разрыва Воробьев не раз признавался, что жалеет об этом, но Дайнеко тогда уже встретила будущего мужа Дмитрия Клеймана. Сейчас, после развода с ним, сердце певицы вновь свободно. И в итоге, по словам помощника на съемочной площадке нового клипа Воробьева, Виктория все же дала второй шанс экс-бойфренду: «Они прямо светятся, находясь рядом, постоянно обнимаются, шушукаются о чем-то. Все очень рады, что эти двое дали себе второй шанс!».

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram

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