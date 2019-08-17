«Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур»: мама Тимати резко ответила на критику в социальной сети

На днях рэперу Тимати исполнилось 36 лет. Музыкант отметил день рождения с близкими, среди которых были его мама, Симона Юнусова, возлюбленная Анастасия Решетова и дочь Алиса. А вот мамы девочки, модели Алены Шишковой, на празднике не было. Многочисленные поклонники Тимати завалили его маму вопросами о блондинке. В своем Instagram Симона Яковлевна в резкой форме расставила все точки над i. «Дорогие мои подписчики! Давайте закончим базар в комментариях. Если кому-то 16+, тогда я понимаю ваш праведный гнев, но те кому около, или за 30, должны уже понимать, что жизнь- это не сказка про «Алые паруса»! Все мы хотим счастья раз и навсегда, но далеко не каждый оказывается к этому готов... Кто-то питается сплетнями из жёлтой прессы, а кто-то уже дошёл до уровня ЗОЖ и экологичного потребления информации... Ребята, жизнь разная и неоднозначная. Кроме семи основных, существует миллион оттенков! Оставьте категорию «плохой и хороший» для трёхлеток. Даже между «люблю и НЕ люблю» огромное количество нюансов... Я очень стараюсь, чтобы в нашей семье царили мир и уважение, поэтому в моём контенте не выкладываю фото, которые могут ранить чью-то душу. Я взрослая и мне хорошо понятны чувства женщин... но есть дети и у них всегда будут Мама и Папа».