«Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур»: мама Тимати резко ответила на критику в социальной сети

На днях рэперу Тимати исполнилось 36 лет. Музыкант отметил день рождения с близкими, среди которых были его мама, Симона Юнусова, возлюбленная Анастасия Решетова и дочь Алиса. А вот мамы девочки, модели Алены Шишковой, на празднике не было. Многочисленные поклонники Тимати завалили его маму вопросами о блондинке. В своем Instagram Симона Яковлевна в резкой форме расставила все точки над i. «Дорогие мои подписчики! Давайте закончим базар в комментариях. Если кому-то 16+, тогда я понимаю ваш праведный гнев, но те кому около, или за 30, должны уже понимать, что жизнь- это не сказка про «Алые паруса»! Все мы хотим счастья раз и навсегда, но далеко не каждый оказывается к этому готов... Кто-то питается сплетнями из жёлтой прессы, а кто-то уже дошёл до уровня ЗОЖ и экологичного потребления информации... Ребята, жизнь разная и неоднозначная. Кроме семи основных, существует миллион оттенков! Оставьте категорию «плохой и хороший» для трёхлеток. Даже между «люблю и НЕ люблю» огромное количество нюансов... Я очень стараюсь, чтобы в нашей семье царили мир и уважение, поэтому в моём контенте не выкладываю фото, которые могут ранить чью-то душу. Я взрослая и мне хорошо понятны чувства женщин... но есть дети и у них всегда будут Мама и Папа».
«Есть Алиса и её мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории, но я вас уверяю, что любая из этих девушек может расчитывать на мою помощь, если понадобится. Семья разрастается , но это не значит, что кто-то становится изгоем. Не бывает бывших матерей и отцов, бывают люди, которые не дают себе труд работать над отношениями, даже если они в прошлом. Мы все учимся примать и уважать друг-друга, хотя это порой очень непросто... А теперь отвечу на вопрос, будоражащий умы моих подписчиков. Я чересчур люблю своих детей, чтобы не считаться с их выбором...🙌 Надеюсь на этом закончатся разговоры, сравнения и домыслы. Спасибо за понимание и, обещаю держать вас в курсе всех событий, происходящих в нашей семье…😉🙏», — подытожила Симона Юнусова.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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