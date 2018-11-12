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«Если с отцом что случится — это будет на твоей совести»: молодая мачеха шантажирует Волочкову

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова с отцом Юрием Федоровичем

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Вот уже несколько месяцев Анастасия Волочкова ведет очень эмоциональную переписку с гражданской супругой своего отца Еленой, которая требует от нее денег.

Совсем недавно отца Анастасии Волочковой Юрия Федоровича выписали из пансионата, где давно парализованный в результате инсульта мужчина провел несколько недель. После этого выяснилось, что гражданская супруга Юрия Федоровича Елена отказалась за ним ухаживать и требует деньги на сиделок и на собственное содержание у Анастасии.

В распоряжении журналистов программы «Новые русские сенсации» оказались сообщения, которые Елена постоянно отправляет балерине: «Ищите Юре сиделок!!! Бесплатно никто сидеть не будет! И если с ним что-нибудьслучится — это будет на вашей с мамашей совести», «Решай вопрос с сиделками. Надо оплачивать сиделок по факту, а это хотя бы раз в неделю. Это мои условия! Если не устраивают, найди кого-нибудь подешевле. И решай, пожалуйста, побыстрее», «Ну, 20 тысяч в месяц — у меня собака больше проедает. Плохо ты меня содержишь что-то как-то. Нет у меня ни Майбаха, на Мальдивы я не ездила. Очень плохое содержание, могу сказать».

Между женщинами давно назрел серьезный конфликт: Волочкова обвиняет мачеху в том, что та живет с ее отцом только ради ее денег. Елена парирует: якобы звезда сама купается в роскоши, а на родном отце экономит, присылая лишь очень скудную сумму в качестве финансовой помощи. Пока неизвестно, смогли ли Елена и Анастасия договориться.

Фото и видео: Instagram

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