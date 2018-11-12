«Если с отцом что случится — это будет на твоей совести»: молодая мачеха шантажирует Волочкову

Совсем недавно отца Анастасии Волочковой Юрия Федоровича выписали из пансионата, где давно парализованный в результате инсульта мужчина провел несколько недель. После этого выяснилось, что гражданская супруга Юрия Федоровича Елена отказалась за ним ухаживать и требует деньги на сиделок и на собственное содержание у Анастасии.

В распоряжении журналистов программы «Новые русские сенсации» оказались сообщения, которые Елена постоянно отправляет балерине: «Ищите Юре сиделок!!! Бесплатно никто сидеть не будет! И если с ним что-нибудьслучится — это будет на вашей с мамашей совести», «Решай вопрос с сиделками. Надо оплачивать сиделок по факту, а это хотя бы раз в неделю. Это мои условия! Если не устраивают, найди кого-нибудь подешевле. И решай, пожалуйста, побыстрее», «Ну, 20 тысяч в месяц — у меня собака больше проедает. Плохо ты меня содержишь что-то как-то. Нет у меня ни Майбаха, на Мальдивы я не ездила. Очень плохое содержание, могу сказать».