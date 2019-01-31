«Если он хочет уйти — пусть уходит»: Лопырева не боится быть матерью-одиночкой

«Никогда не надо бояться остаться одной. Если он хочет уйти — пусть уходит и освобождает место рядом с вами. Все эти ваши «бумеранги» и прочее — звучит смешно. Любовь — это чувство свободных людей и тем оно прекрасно. Ни один штамп, ни дети не удержат рядом с тобой мужчину, если ему с тобой скучно», — заявила Лопырева (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Неизвестно, имела ли Виктория в виду, что Игорю было скучно с экс-супругой, а в их отношениях она полностью уверена. Напомним, сейчас блондинка находится в Майами и родить ребенка хочет именно там.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram