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«Если бы надо было продать душу за здоровье дочери, я бы это сделала»: Успенская рассказала о состоянии наследницы и ее характере

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Любовь Успенская

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64-летняя Любовь Успенская дала новое большое интервью и в том числе поведала о восстановлении своей 29-летней дочери Татьяны Плаксиной после несчастного случая.

В конце прошлого года Любовь Успенская пережила настоящее несчастье — ее дочь Татьяна упала с велосипеда во время прогулки в Коста-Рике и сломала челюсть. Девушке потребовалось несколько дорогостоящих операций и, по словам певицы, она все еще находится в клинике за границей.

«Прогресс есть, она поправляется, слава богу. <…> Знаете, если бы мне надо было душу продать, чтобы дочь стала здоровой, такой, как до аварии, я бы, не задумываясь, это сделала», — заявила Успенская в интервью журналу StarHit.

Любовь Залмановна добавила, что не общается с дочерью по телефону каждый день, поскольку хочет дать ей возможность отдохнуть: «У нас всегда были доверительные отношения. Сейчас ей немного не по себе, поэтому стараюсь не сильно лезть в душу. Таня не очень много говорит, а я не загружаю. <…> У нее такой темперамент, что даже я, сильная женщина, уступаю. Понимаю, что Козерог и спорить бесполезно, легче сдаться, чем доказывать, что это не так».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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