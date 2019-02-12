«Если бы надо было продать душу за здоровье дочери, я бы это сделала»: Успенская рассказала о состоянии наследницы и ее характере

В конце прошлого года Любовь Успенская пережила настоящее несчастье — ее дочь Татьяна упала с велосипеда во время прогулки в Коста-Рике и сломала челюсть. Девушке потребовалось несколько дорогостоящих операций и, по словам певицы, она все еще находится в клинике за границей.

«Прогресс есть, она поправляется, слава богу. <…> Знаете, если бы мне надо было душу продать, чтобы дочь стала здоровой, такой, как до аварии, я бы, не задумываясь, это сделала», — заявила Успенская в интервью журналу StarHit.