Если б не было тебя: знаки зодиака, от которых стоит держаться подальше

Если б не было тебя: знаки зодиака, от которых стоит держаться подальшеАстрологи составили рейтинг самых токсичных знаков зодиака
Телец
Представители данного знака зодиака хоть и позволяют себе иногда баловать вторую половинку дорогими подарками, остальных домочадцев могут затерроризировать по поводу необдуманных трат. По словам астрологов, в финансовых вопросов Тельцы очень токсичны, они регулярно будут упрекать близких за каждую потраченную копейку и начнут раздавать советы, как было бы разумнее, по их мнению, потратить средства. А еще они имеют привычку постоянно занижать заслуги других людей. Им всегда кажется, что их вклад в развитие отношений (ведение бизнеса или выполнения общественного поручения) намного больше, поэтому и получить на выходе они тоже должны соответственно.
Близнецы
Представители данного знака зодиака не только слишком общительны и активны, но и чересчур обидчивы. Если вы что-то скажете такое, что, по мнению Близнецов, заденет их самолюбие, то мало вам не покажется. Они станут настоящими тиранами и абьюзерами, не успокаиваясь до тех пор, пока не восстановят справедливость. Близнецы очень легко впадают в бешенство и меняют свое поведение от агрессии и конфликта до полного игнора.
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Дева
Представители данного знака зодиака являются перфекционистами по своей натуре, поэтому могут слегка утомить окружающих своими правилами и принципами. Они не успокоятся до тех пор, пока не получат необходимый результат (даже если ради этого придется потратить гораздо больше сил и времени, чем они планировали изначально). Девы действительно бывают очень требовательными, до такой степени, что это превращается в пассивную агрессию. Они постоянно будут указывать вам на ошибки, чем доведут вас в конце концов до белого каления.
Скорпион
Представители данного знака зодиака те еще манипуляторы. Они являются самыми сложными, противоречивыми и токсичными. Скорпионы помешаны на тотальном контроле, они стараются держать руку на пульсе 24 часа в сутки и если им вдруг что-то покажется подозрительным, то вас ждут настоящие испытания в виде обиды, критики, скандалов, абьюза, а также принижения ваших чувств и потребностей. Представители данного знака зодиака будут требовать безграничной преданности и послушания от партнера, потому что иначе они просто не могут.
Рыбы
Несмотря на то, что представители данного знака являются очень ранимыми и чувствительными, портить жизнь окружающим у них тоже выходит неплохо. Рыбы успешно практикуют пассивную токсичность, умело манипулируя чувством вины других людей. Они являются хорошими актерами, мастерски играют на публику и с легкостью вызывают жалость у «провинившихся». Также Рыбы являются самыми настоящими энергетическими вампирами, используя партнеров в качестве «жилетки» (выплеснуть негативные эмоции, выплакаться и заставить плясать под их дудку).
Фото: Pexels.com