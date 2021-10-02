Если б не было тебя: знаки зодиака, от которых стоит держаться подальше

Представители данного знака зодиака хоть и позволяют себе иногда баловать вторую половинку дорогими подарками, остальных домочадцев могут затерроризировать по поводу необдуманных трат. По словам астрологов, в финансовых вопросов Тельцы очень токсичны, они регулярно будут упрекать близких за каждую потраченную копейку и начнут раздавать советы, как было бы разумнее, по их мнению, потратить средства. А еще они имеют привычку постоянно занижать заслуги других людей. Им всегда кажется, что их вклад в развитие отношений (ведение бизнеса или выполнения общественного поручения) намного больше, поэтому и получить на выходе они тоже должны соответственно.

Близнецы

Представители данного знака зодиака не только слишком общительны и активны, но и чересчур обидчивы. Если вы что-то скажете такое, что, по мнению Близнецов, заденет их самолюбие, то мало вам не покажется. Они станут настоящими тиранами и абьюзерами, не успокаиваясь до тех пор, пока не восстановят справедливость. Близнецы очень легко впадают в бешенство и меняют свое поведение от агрессии и конфликта до полного игнора.