«Еще никогда так не ждала 8 марта»: Ольга Бузова намекнула на роман с Лешей Свиком

После драматичного расставания с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым Ольга долгое время была одна и время от времени жаловалась миллионам фолловеров на одиночество. Но недавно звезда записала новый трек дуэтом с популярным R'n'B-исполнителем Лешей Свиком и дала понять, что, возможно, у них не только деловые отношения.

«Я еще никогда так сильно не ждала 8 марта) До начала истории всего один... #поцелуйнабалконе», — так многозначно подписала Ольга фото с Лешей в своем Instagram, где его лицо закрыто стикером в виде кота и он нежно обнимает ее за талию (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). А Свик, в свою очередь, выложил этот же снимок и написал: «Смотри, как все изменится ведь нужно нам».