«Еще никогда так не ждала 8 марта»: Ольга Бузова намекнула на роман с Лешей Свиком

После драматичного расставания с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым Ольга долгое время была одна и время от времени жаловалась миллионам фолловеров на одиночество. Но недавно звезда записала новый трек дуэтом с популярным R'n'B-исполнителем Лешей Свиком и дала понять, что, возможно, у них не только деловые отношения.
«Я еще никогда так сильно не ждала 8 марта) До начала истории всего один... #поцелуйнабалконе», — так многозначно подписала Ольга фото с Лешей в своем Instagram, где его лицо закрыто стикером в виде кота и он нежно обнимает ее за талию (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). А Свик, в свою очередь, выложил этот же снимок и написал: «Смотри, как все изменится ведь нужно нам».
О личной жизни 28-летнего музыканта до знакомства с Ольгой Бузовой ничего не известно, как, впрочем, и о нем самом: лишь настоящее имя (Алексей Норкитович) и место рождения — Екатеринбург. А Ольга, в свою очередь, уже успела побывать замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и сейчас пока одна. А как вам кажется, действительно ли эта пара встречается, или артисты всего лишь раскручивают новую совместную песню «Поцелуй на балконе»?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram