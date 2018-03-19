Еще не разведенная Джоли сама сделала предложение руки и сердца новому возлюбленному

«Она ждет не дождется подписания документов о разводе с Брэдом и хочет сразу же оформить отношения с Прачем. Дело в том, что мистер Ли уговаривает Энджи завести общего ребенка, и актриса заявила, что это возможно лишь в официальном браке, и сама попросила любовника жениться на ней. Он не против», — сообщил инсайдер американскому журналу Life&Style.

Напомним, Джоли объявила о расставании с Питтом осенью 2016 года после двух лет брака. У пары шестеро общих детей, троих из которых звезда родила сама, а еще трое — приемные.

Фото: Global Look Press, Instagram