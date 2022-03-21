Как разорвать энергетическую связь с бывшим и открыться новым отношениям

Для того, чтобы убрать энергетическую связь, необходимо работать на собой, своими мыслями и действиями. В таком случае следует признать факт расставания, убрать вещи, напоминающие об экс-партнере, контролировать эмоции, найти плюсы завершенных отношений, медитировать, заняться хобби и общаться с новыми людьми.

Также можно провести обряд, используя белую свечу, спички, лист бумаги, ручку и черные нитки. Первым делом зажгите свечу и думайте в этот момент о партнере, после чего напишите, что привело к расставанию, и сверните лист бумаги в трубочку, завяжите нитью. Затем снова представьте бывшего, попросите у него прощения и простите в ответ. Остается только сжечь сверток, взяв огонь от свечи. Тогда при мыслях о нем возможно ощутить символические нити, которые связывают партнеров энергетически. Их нужно условно сжечь и повторять данные действия, пока не ощутите, что их больше не осталось.

Закончить практику нужно на позитиве, поблагодарив бывшего за отношения, опыт, пишет Rsute.