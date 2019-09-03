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«Ему красная цена £20»: пользователи Сети высмеяли обручальное кольцо, на которое жених потратил £3000

Ювелирное украшение для любимой было сделано якобы на заказ, но в Интернете нашлось немало более дешевых копий.

Красивые обручальные кольца — одна из самых больших радостей девушки перед свадьбой. Украшением можно и перед друзьями и близкими похвастаться, и в Сети показать словно бы невзначай, а уж если и история любви красивая есть, то все точно замечательно.

Обручальное кольцо

Фото: Facebook

Похожей радостью решила поделиться девушка в Интернете. Лучшая подружка невесты показала обручальное кольцо с красным камнем и рассказала немного о паре: встречаются целых 10 лет, и венцом отношений стало это кольцо, которое, по словам девушки, стоило 3000 фунтов стерлингов (241 тысяча рублей), было сделано специально на заказ, и парень хранил его в коробочке последние 4 года.

Пользователи Сети ни кольцо не оценили, ни в историю жениха-романтика не поверили, подчеркнув, что подобное ювелирное украшение можно купить за центы в любом небольшом магазинчике сувениров.

«Это просто ужасно», «С таким кольцом только расставаться и предлагать», «Клянусь, я совсем недавно видела такое же кольцо», «Кто вообще говорит людям о стоимости кольца? Это так же ужасно, как и оно само», «Вряд ли я найду что-то еще более ужасное, чем это…», «Ну да, на заказ оно сделано, ему красная цена 20 фунтов стерлингов», «Оно выглядит точь-в-точь как мое кольцо, которое мне обошлось меньше чем в 400 долларов», «Он так долго тянул с предложением, потому что знал, что это ошибка», — активно возмущались пользователи.

Некоторые из них нашли копию кольца в интернете, где оно стоило около 30 фунтов стерлингов (2 тысячи рублей).

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, facebook