Эмма Малинина о счастливом браке: «Ради штампа я не стала бы жить с мужчиной, которым не восхищаюсь»

В феврале 2020 года Эмма и Александр Малинины отметили 30-ю годовщину свадьбы. В новом интервью Эмма призналась, что с детства представляла, какой должна быть ее семья и с каким человеком она может связать свою жизнь.

«Лет с 5 я была уверены, что, когда вырасту буду только врачом. Других вариантов у меня не было. А в 15 лет меня было не вытащить с биологических и химических кружков. Я осознавала, что мне важно быть успешной в профессии, — вспоминает Эмма Малинина. — С детства же я знала, что мое призвание не только профессия, но и крепкая семья с тремя детьми».

Супруга Александра Малинина четко представляла, что, если бы мужчина сказал ей однажды: "Или твое дело или семья", она не смогла связать свою жизнь с ним.

«Любящий мужчина не только не посадит жену дома, но и поможет ей добиться успехов в любимом деле, — говорит она. — В моем понимании любовь — это когда люди друг друга понимают, когда создают друг для друга максимально комфортные условия для жизни и развития, когда настолько хорошо, что, кажется, будто вы единое целое».