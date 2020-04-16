Эмма Малинина о счастливом браке: «Ради штампа я не стала бы жить с мужчиной, которым не восхищаюсь»
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Фото: Instagram
В феврале 2020 года Эмма и Александр Малинины отметили 30-ю годовщину свадьбы. В новом интервью Эмма призналась, что с детства представляла, какой должна быть ее семья и с каким человеком она может связать свою жизнь.
«Лет с 5 я была уверены, что, когда вырасту буду только врачом. Других вариантов у меня не было. А в 15 лет меня было не вытащить с биологических и химических кружков. Я осознавала, что мне важно быть успешной в профессии, — вспоминает Эмма Малинина. — С детства же я знала, что мое призвание не только профессия, но и крепкая семья с тремя детьми».
Супруга Александра Малинина четко представляла, что, если бы мужчина сказал ей однажды: "Или твое дело или семья", она не смогла связать свою жизнь с ним.
«Любящий мужчина не только не посадит жену дома, но и поможет ей добиться успехов в любимом деле, — говорит она. — В моем понимании любовь — это когда люди друг друга понимают, когда создают друг для друга максимально комфортные условия для жизни и развития, когда настолько хорошо, что, кажется, будто вы единое целое».
Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look press
Эмма Малинина называет себя счастливым человеком, ведь она добилась успехов в работе, помогая бесплодным парам стать родителями, построила успешный бизнес, обрела крепкую семь и во многом стала первой.
«У Саши большие требования — это правда. Но этим он стимулирует меня. Если он пригласил меня в ресторан, я непременно приду в необычном образе, чтобы он удивился, — рассказывает о супруге Эмма. — Ему бы не понравилась непривлекательная женщина, опустившая руки. Его бы не устроила женщина, которая не вдохновляет. И я бы ради штампа в паспорте не стал жить с мужчиной, которым не восхищаюсь».
В то же время он делает все для того, чтобы жена чувствовала себя комфортно и дома, и с удовольствием работала.
«Муж для меня всегда был и есть на первом месте. Потом идут дети, а после — все остальное», — признается Эмма.
Полное интервью Эммы Малининой читайте на портале Letidor.ru.
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Фото и видео: Instagram, Natalia Shakhanova/ Global Look press
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