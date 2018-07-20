Елизавета Боярская показала редкое фото с любимым супругом

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев счастливы в браке уже восемь лет, однако пара предпочитает не баловать поклонников трогательными семейными снимками. Периодически в СМИ появляются слухи о проблемах в отношениях актерской четы, но свежие кадры, появившиеся в Instagram, расставили все точки над i.
У пары выдалась возможность вместе отдохнуть, поэтому они наслаждаются совместными времяпрепровождением в Санкт-Петербурге. «Summertime!», — кратко написала Елизавета под фотографией с Финского залива.
«Эээто Питер, детка...Summertime!!☀️ Какое же удовольствие просто лицезреть окружающую красоту...😃», — подписал публикацию Максим Матвеев.
Поклонники восхитились красотой любимой актерской четы: «Какие вы красивые», «Ну наконец то ,дождались совместное фото», «Вы такие чудесные !!!», «Красивая пара,счастья вам и любви!!!», «Замечательная пара», «Как приятно видеть вас такими: счастливыми и красивыми», «Красивая пара 👫! 👍 Не перестаю Вами восхищаться».
Фото: instagram