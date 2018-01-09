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Елена Захарова рассказала о предательстве экс-возлюбленного и его семьи после потери ребенка

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Фото из Instagram Елены Захаровой
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42-летняя Елена Захарова впервые поведала, как жестоко обошлись с ней родные бывшего возлюбленного.

Несколько лет назад актриса Елена Захарова потеряла дочь: 8-месячная девочка умерла от острой инфекции. Тогда звезда жила с бизнесменом Сергеем Мамонтовым, который не смог пережить случившееся и вместе с родными выгнал Елену из дома.

«Мать Сергея обвинила меня в том, что я пыталась пропиариться на смерти дочери. Я ничего страшнее и глупее в жизни не слышала. Не прошло и 40 дней, как меня попросили забрать вещи Маши из квартиры, так как его семья собиралась сразу же начать сдавать квартиру другим жильцам», — рассказала Захарова в беседе с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

Елена едва смогла справиться со своим горем и плакала каждый день. В конце концов ей удалось найти новую любовь и забеременеть снова. В конце прошлого года Захарова родила дочь, имя которой пока скрывает от публики. Также актриса не хочет сообщать детали своего нового романа. Но она рассказала, что получила предложение руки и сердца, над которым пока думает.

Фото: Instagram

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