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Экстремальное свидание и безумные переживания: Ольга Бузова отправила домой еще двух претендентов на свои руку и сердце

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

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Проект «Замуж за Бузову», в котором 32-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова ищет свою любовь, продолжается.

Две недели назад на телеканале ТНТ стартовало романтичное реалити-шоу «Замуж за Бузову», в котором несколько мужчин борются за возможность стать возлюбленным Ольги Бузовой. Сегодня, 9 сентября, в эфир вышел уже третий эпизод проекта, действие в котором развернулось в итальянской Вероне.

Сначала Ольга, как и в предыдущем эпизоде, устроила участникам (среди которых был и отсутствовавший ранее Александр Гринев) соревнование в виде турнира по фехтованию. Победителем в нем вышел Денис Лебедев, однако Ольга посчитала несправедливым, что другой мужчина, Александр Сабанин, не смог участвовать в поединках из-за неподошедшего ему специального костюма, и позволила ему провести с ней вечер.

Александр привел Ольгу в «Клуб Джульетты», где они написали трогательные письма героине шекспировской трагедии и поговорили по душам.

На следующий день Бузова отправилась на свидание с Денисом Лебедевым, который привез ее на озеро Гарда и предложил полетать на дельтапланах с инструкторами. Ольга сначала не решалась, но позже все же согласилась попробовать и не пожалела об этом. Затем ее ждал романтический ужин на закате и... признание в любви.

Вечером того же дня певица приехала на виллу, где жили мужчины, и они устроили ей представление — импровизированный стендап. Не все впечатлили Ольгу, а о некоторых она изменила сложившееся ранее мнение, например о миллионере Евгении Назарове.

В итоге Денис, Александр и Евгений оказались в числе тех участников шоу, которые продолжат борьбу за сердце Ольги. Домой она отправила Андрея Наумова (напомним, что его брат-близнец покинул проект в предыдущем эпизоде) и Жана-Мишеля Щербака. Непонятная ситуация сложилась с Александром Гриневым: он очень нравится Ольге, однако в то же время девушка сомневается в его чувствах и поступках. В итоге она взяла паузу, чтобы подумать, показав при этом зрителям свои слезы и сильные эмоции.

Фото и видео: Instagram

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