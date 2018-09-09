Экстремальное свидание и безумные переживания: Ольга Бузова отправила домой еще двух претендентов на свои руку и сердце

Две недели назад на телеканале ТНТ стартовало романтичное реалити-шоу «Замуж за Бузову», в котором несколько мужчин борются за возможность стать возлюбленным Ольги Бузовой. Сегодня, 9 сентября, в эфир вышел уже третий эпизод проекта, действие в котором развернулось в итальянской Вероне.

Сначала Ольга, как и в предыдущем эпизоде, устроила участникам (среди которых был и отсутствовавший ранее Александр Гринев) соревнование в виде турнира по фехтованию. Победителем в нем вышел Денис Лебедев, однако Ольга посчитала несправедливым, что другой мужчина, Александр Сабанин, не смог участвовать в поединках из-за неподошедшего ему специального костюма, и позволила ему провести с ней вечер.