Эксперты рассказали о «красных флажках» конца отношений

Пользователь Reddit попросил консультантов перечислить признаки неминуемого краха отношений, с которыми они сталкиваются при работе с парами. «Один из самых больших "красных флажков", которые я вижу при работе с новой парой, — это когда они полностью забывают хорошее», — написал один терапевт.

Другой добавил, что часто мужчина и женщина даже не могут вспомнить, когда в последний раз были вместе счастливы. «Они уже не знают, каково это быть влюбленными или даже любить друг друга, они почти безнадежны», — уточнил он. — Необязательно быть счастливыми, чтобы терапия действовала, но если вы даже не можете вспомнить хорошие времена, значит, их давно не было, и они прошли».