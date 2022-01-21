Эксперт раскрыла секрет, как определить возраст женщины по нижнему белью

Дело в том, что определить возраст женщины можно по ее нижнему белью. Определенная модель, которая подобрана неправильно, обычно просматривается под брюками, рассказала «Газете.Ru» психолог-имиджмейкер Лана Волохова.

«Чем мы старше, тем нам, условно, больше хочется, чтобы было удобно. Уже не так важно, как это выглядит. Так что если мы видим белье через одежду и это белье перетягивает ягодицы по центру — девушка, вероятнее всего, старше, если это же белье перетягивает верх ягодиц — моложе», — уточнила эксперт.