Эксперт раскрыла секрет, как определить возраст женщины по нижнему белью
Дело в том, что определить возраст женщины можно по ее нижнему белью. Определенная модель, которая подобрана неправильно, обычно просматривается под брюками, рассказала «Газете.Ru» психолог-имиджмейкер Лана Волохова.
«Чем мы старше, тем нам, условно, больше хочется, чтобы было удобно. Уже не так важно, как это выглядит. Так что если мы видим белье через одежду и это белье перетягивает ягодицы по центру — девушка, вероятнее всего, старше, если это же белье перетягивает верх ягодиц — моложе», — уточнила эксперт.
Чтобы белье было незаметно под одеждой, Лана Волохова посоветовала выбирать модель трусов на размер больше, чем женщина обычно носит. «Это не совсем вопрос эстетики, но в том числе гигиены и нормального кровообращения. Удивительно, но лучше белье, которое спадает, чем то, которое впивается, причем лучше со всех точек зрения», — заключила она.
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