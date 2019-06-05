logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о романе с певцом: «Он даже в идеальных девушках находил изъяны»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Андрей Губин живет один

Фото: Кадр программы
Интервью СМИ девушка дала на условиях анонимности.

Накануне 45-летия Андрея Губина, которое он отметил 31 мая, «Комсомольская правда» опубликовала интервью с известным продюсером Андреем Разиным. Он рассказал, что долгие годы Губин лечился от придуманной болезни. Врачи после многих обследований не нашли проблем со здоровьем, но певцу все время мерещилось, что у него болит и чешется лицо.

Друзья Губина рассказывали, что он бросил музыку, сцену и перестал встречаться с девушками. После выхода статьи в редакцию «КП» позвонила девушка и назвалась бывшей подругой Андрея. Она рассказала, что познакомилась с Губиным на пике его карьеры – в начале 2000-х.

«Уже тогда он вел себя неадекватно. Это проявлялось с близкими, от коллег и фанатов он скрывал свой недуг, - приводит издание слова девушки. - Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от этого и от вседозволенности у него и пострадала психика». По ее словам, его бросало из крайности в крайность – от любви до агрессии.

К выбору девушки Губин подходил с фанатизмом: встречался только с моделями, измерял всех линейкой, придирался к любому изъяну и мог часами рассказывать о недостатках бывшей возлюбленной.

Instagram @vladimir.b

«У самого рост около 160 сантиметров. Видимо, свои комплексы на женщинах вымещал. Андрей человек он талантливый, интересный собеседник, но при таких запросах найти вторую половину сложно», - призналась незнакомка.

Она также отметила, что распространенная в СМИ информация, что Губин живет в нищете, неверна. Бывший певец и композитор получает авторские отчисления и сдает однокомнатную квартиру.

Андрей Губин и Юлия Беретта

Фото: EAST NEWS

Бывшая подруга также рассказала, что роман Губина и солистки группы «Стрелки» Юлии Беретты был инсценировкой и пиар-ходом. Но Беретта почему-то до сих всем рассказывает об отношениях как о реальных.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Olga Loskutova/ Global Look press, East News, Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...