Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о романе с певцом: «Он даже в идеальных девушках находил изъяны»

Накануне 45-летия Андрея Губина, которое он отметил 31 мая, «Комсомольская правда» опубликовала интервью с известным продюсером Андреем Разиным. Он рассказал, что долгие годы Губин лечился от придуманной болезни. Врачи после многих обследований не нашли проблем со здоровьем, но певцу все время мерещилось, что у него болит и чешется лицо.
Друзья Губина рассказывали, что он бросил музыку, сцену и перестал встречаться с девушками. После выхода статьи в редакцию «КП» позвонила девушка и назвалась бывшей подругой Андрея. Она рассказала, что познакомилась с Губиным на пике его карьеры – в начале 2000-х.
«Уже тогда он вел себя неадекватно. Это проявлялось с близкими, от коллег и фанатов он скрывал свой недуг, - приводит издание слова девушки. - Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от этого и от вседозволенности у него и пострадала психика». По ее словам, его бросало из крайности в крайность – от любви до агрессии.
К выбору девушки Губин подходил с фанатизмом: встречался только с моделями, измерял всех линейкой, придирался к любому изъяну и мог часами рассказывать о недостатках бывшей возлюбленной.
«У самого рост около 160 сантиметров. Видимо, свои комплексы на женщинах вымещал. Андрей человек он талантливый, интересный собеседник, но при таких запросах найти вторую половину сложно», - призналась незнакомка.
Она также отметила, что распространенная в СМИ информация, что Губин живет в нищете, неверна. Бывший певец и композитор получает авторские отчисления и сдает однокомнатную квартиру.
Фото: EAST NEWS
Бывшая подруга также рассказала, что роман Губина и солистки группы «Стрелки» Юлии Беретты был инсценировкой и пиар-ходом. Но Беретта почему-то до сих всем рассказывает об отношениях как о реальных.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Olga Loskutova/ Global Look press, East News, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!