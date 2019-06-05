Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о романе с певцом: «Он даже в идеальных девушках находил изъяны»

Накануне 45-летия Андрея Губина, которое он отметил 31 мая, «Комсомольская правда» опубликовала интервью с известным продюсером Андреем Разиным. Он рассказал, что долгие годы Губин лечился от придуманной болезни. Врачи после многих обследований не нашли проблем со здоровьем, но певцу все время мерещилось, что у него болит и чешется лицо.

Друзья Губина рассказывали, что он бросил музыку, сцену и перестал встречаться с девушками. После выхода статьи в редакцию «КП» позвонила девушка и назвалась бывшей подругой Андрея. Она рассказала, что познакомилась с Губиным на пике его карьеры – в начале 2000-х.