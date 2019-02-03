Экс-участница «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем после 2 месяцев брака

В декабре прошлого года одна из самых ярких участниц проекта «Дом-2» Елена Хромина вышла замуж за давнего возлюбленного Михаила Александрова. Причем влюбленные на время расставались, затем воссоединились, и молодой человек сделал избраннице предложение руки и сердца.
Однако семейная жизнь у пары не заладилась. Всего через 2 месяца после свадьбы Елена написала в своем микроблоге: «Я РАЗВЕЛАСЬ. Комментировать не буду. Мои знакомые тоже не комментируют, поэтому не узнавайте. Инстаграм постараюсь вести в обычном режиме. На моей работе это не отразится. Я буду счастлива» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Девушка уже удалила все совместные снимки с Михаилом из Instagram. К слову, поклонники подозревали, что у Елены возникли проблемы в личной жизни, поскольку она вновь осветлила и сильно укоротила волосы. Как считается, женщины идут на перемены во внешности, порой кардинальные, когда с любимым что-то не ладится.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram