Экс-супруг Ирины Пеговой тайно женился на косметологе

А на днях Наталья решила рассекретить свой официальный брак с Дмитрием: на своей страничке «ВКонтакте» девушка опубликовала снимок, на котором они с мужем демонстрируют штампы в паспортах и обручальные кольца. Влюбленные поженились еще в декабре 2017-го.

Напомним, Орлов был ранее женат на актрисе Ирине Пеговой. У пары есть общая дочь Таня. Кстати, по информации «Экспресс-газеты», новоиспеченная супруга актера беременна и скоро родит ему сына.

Фото: Vk.com, Global Look Press