Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина выходит замуж после 8 месяцев романа

Еще недавно певица Татьяна Терешина встречалась с молодым спортсменом Вадимом Бухаровым, который был младше артистки на 13 лет. Пара рассталась, однако певица недолго горевала в одиночестве. В ее микроблоге стали появляться снимки с новым мужчиной.

Уже через полгода после знакомства певица говорила о том, что готова выйти замуж за возлюбленного, чье имя до сих пор не назвала. Мужчина окружил артистку заботой и нашел общий язык с ее дочерью Айрис (от предыдущих отношений с телеведущим Славой Никитиным).

А вчера вечером Терешина вновь заговорила о браке — певица стала рассуждать в своем микроблоге, когда же стоит выходить замуж.