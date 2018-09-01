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Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала о неудавшейся личной жизни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Наталии Гулькиной

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Певица поделилась откровениями о четырех неудачных браках.

54-летняя Наталия Гулькина известна зрителям как солистка культовой поп-группы «Мираж», популярной в конце 1980-х годов. Однако личная жизнь артистки, в отличие от ее карьеры, была не столь успешной. На днях певица стала гостьей шоу «Судьба человека», в котором откровенно рассказала о четырех неудавшихся браках.

Наталия призналась ведущему программы Борису Корчевникову, что встретила первую любовь в 16 лет и, более того, забеременела от возлюбленного: «Я могла стать мамой в 16 лет, но этого не произошло. Сергей и его мама уговаривали оставить ребенка. Но я была молода, а мои дедушка и бабушка были против». Тем не менее, после аборта отношения пары разладились.

Первым официальным супругом певицы стал Николай Гулькин, за которого Наталия вышла в 19-летнем возрасте. Спустя год после рождения сына певица начала строить головокружительную карьеру в музыкальной группе, и это испортило отношения с супругом: «Коле не нравилось, что я постоянно на гастролях, много работала. В итоге он мне поставил ультиматум. Но это была моя мечта, не могла отказаться от сцены. В итоге мы поссорились и позже окончательно расстались».

Второй раз замуж Гулькина вышла за своего концертного директора Константина Терентьева, но и этому браку не суждено было долго продлиться: «Мне все говорили, что он меня и не любит, и позволяет любить себя. А потом я застукала его с другой девушкой в гримерке и поставила точку», — вспомнила певица.

На сегодняшний день Наталия не обрела счастья в личной жизни, но в шутку признается, что замужем за любимой работой.ратились в романтические. По признанию Наталии, брак с Сергеем, который моложе ее на девять лет, стал для нее самым счастливым: «Я могу точно сказать, что это был мой самый счастливый брак, мы очень друг друга любили, у нас родилась дочка. Я не сразу понимала, что разница в возрасте все же скажется. Сережа влюбился в другую девушку, пока я сидела дома с дочкой. Мы прожили восемь лет вместе. Я видела, что он любит другую, и сама поставила точку». Тем не менее, этот разрыв певица переживала очень тяжело: «Я родила дочку в 35, мы остались вдвоем. Я много плакала и не могла успокоиться, смириться с тем, что я теперь одна». Новым возлюбленным артистки стал врач-педиатр Сергей Реутов, однако и этот брак оказался недолгим — пара прожила вместе всего два года.

На сегодняшний день Наталья не обрела счастья в личной жизни, но в шутку признается, что замужем за любимой работой.

Фото: instagram

Видео: YouTube/Наталия Гулькина

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