Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала о неудавшейся личной жизни

54-летняя Наталия Гулькина известна зрителям как солистка культовой поп-группы «Мираж», популярной в конце 1980-х годов. Однако личная жизнь артистки, в отличие от ее карьеры, была не столь успешной. На днях певица стала гостьей шоу «Судьба человека», в котором откровенно рассказала о четырех неудавшихся браках.

Наталия призналась ведущему программы Борису Корчевникову, что встретила первую любовь в 16 лет и, более того, забеременела от возлюбленного: «Я могла стать мамой в 16 лет, но этого не произошло. Сергей и его мама уговаривали оставить ребенка. Но я была молода, а мои дедушка и бабушка были против». Тем не менее, после аборта отношения пары разладились.

Первым официальным супругом певицы стал Николай Гулькин, за которого Наталия вышла в 19-летнем возрасте. Спустя год после рождения сына певица начала строить головокружительную карьеру в музыкальной группе, и это испортило отношения с супругом: «Коле не нравилось, что я постоянно на гастролях, много работала. В итоге он мне поставил ультиматум. Но это была моя мечта, не могла отказаться от сцены. В итоге мы поссорились и позже окончательно расстались».