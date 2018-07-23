Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина назначила дату свадьбы

Еще недавно певица Татьяна Терешина встречалась с молодым спортсменом Вадимом Бухаровым, который был младше артистки на 13 лет. Пара рассталась, однако певица недолго горевала в одиночестве. В ее микроблоге стали появляться снимки с новым мужчиной.

Татьяна долго скрывала даже имя нового возлюбленного, но на днях все же рассекретила его и назвала дату свадьбы. «Моего мужчину зовут Олег, он бизнесмен. Торжество отпразднуем 16 сентября. Распишемся во Дворце бракосочетания в ТРК VEGAS Крокус Сити, а после отправимся в ресторан неподалеку. Гостей ожидается много, обязательно приглашу Юлю Ковальчук и Лешу Чумакова, Вику Лопыреву… Надеюсь, все останутся довольны!» — заявила певица в интервью журналу StarHit.