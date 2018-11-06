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Экс-солист «Отпетых мошенников» заставил старшую дочь пройти ДНК-тест

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Игорь Богомазов

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43-летний Игорь Богомазов отказывается платить алименты на содержание еще несовершеннолетней дочери Варвары от первого брака.

Уже несколько лет участник распавшейся группы «Отпетые мошенники», певец Игорь Богомазов судится с бывшей женой Юлией. Музыкант отказывается платить алименты. По словам женщины в интервью журналу StarHit, она вместе с 17-летней дочерью Варварой до сих пор терпит оскорбления от экс-супруга.

«Представляете, он вместе с нынешней женой Викторией писали в органы опеки, чтобы лишить меня родительских прав, приносили в суд липовые справки об оплате алиментов, присылали угрожающие сообщения: мол, чтобы взяла 300 тысяч в течение полугода и больше не беспокоила. Но закон на моей стороне. Самый мерзкий поступок бывшего мужа касался самого ребенка. Богомазов усомнился в том, что Варвара — его дочь. Заставил Варю через суд проходить ДНК-тест. А на процедуре Игорь сделал вид, что не знает ее. Результат экспертизы, конечно, был положительным!» — заявила Юлия Богомазова.

Любопытно, что несмотря на такое поведение отца, Варвара все еще общается с ним. «Игорь уверяет Варю: «К тебе нет претензий, лишь к твоей мамаше!» Богомазов только так меня и называет. Во время редких и недолгих рандеву девочке, конечно, хочется рассказать о своей жизни, но Игорю неинтересно слушать. Сейчас они иногда переписываются в социальных сетях», — рассказала Юлия.

Фото и видео: Instagram

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