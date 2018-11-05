Экс-невеста нового бойфренда Анны Седоковой унизила ее

Певица Анна Седокова недавно призналась, что ее сердце снова несвободно: новым ухажером 35-летней Седоковой стал Андрей Миронов, защитник московского хоккейного клуба «Динамо». Но, как оказалось, всего месяц назад парень находился в статусе жениха и планировал свадьбу с моделью Александрой Харитоновой.

«Слышала, что ребята поставили точку в отношениях из-за излишнего внимания к девушкам со стороны Андрея и, возможно, измен», — рассказали журналу StarHit в окружении пары. А сама Александра заявила: «У нас разное представление о семье и семейных ценностях. Мне было легче уйти, чем оставаться со свободолюбивым человеком. Про Анну Седокову рассказали общие знакомые: мол, они вместе. Но я тогда и не знала толком, кто это, — не фанатка возрастных исполнителей».