Экс-бойфренд Ольги Бузовой преподнес ей роскошные подарки на день рождения

20 января Ольга Бузова праздновала свой 33-ий день рождения. На этот раз сама именниница, ее сестра Анна и лучшие подруги отправились в Куршевель кататься на лыжах. В сам праздник близкие, друзья и поклонники буквально завалили гостиничный номер Ольги цветами, воздушными шарами и, конечно, подарками, которые девушка по традиции распаковывала в прямом эфире своего Instagram.

«Бутылочка розового Ruinart, букет белых роз и подарок… от моего Тимуши», — прокомментировала Бузова презент от своего бывшего возлюбленного, бизнесмена Тимофея Майорова. Затем сестра артистки показала, с каким волнением Ольга разворачивала подарок — милые светлые ботинки с мехом, которые она, по собственному признанию, давно хотела.