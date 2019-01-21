Экс-бойфренд Ольги Бузовой преподнес ей роскошные подарки на день рождения

20 января Ольга Бузова праздновала свой 33-ий день рождения. На этот раз сама именниница, ее сестра Анна и лучшие подруги отправились в Куршевель кататься на лыжах. В сам праздник близкие, друзья и поклонники буквально завалили гостиничный номер Ольги цветами, воздушными шарами и, конечно, подарками, которые девушка по традиции распаковывала в прямом эфире своего Instagram.
«Бутылочка розового Ruinart, букет белых роз и подарок… от моего Тимуши», — прокомментировала Бузова презент от своего бывшего возлюбленного, бизнесмена Тимофея Майорова. Затем сестра артистки показала, с каким волнением Ольга разворачивала подарок — милые светлые ботинки с мехом, которые она, по собственному признанию, давно хотела.
«А он точно просто друг?», «Ничего себе, друзья такие классные подарки не делают», «Оля, прямо светишься вся, получив его подарок», «У вас точно что-то большее», — в один голос заявили фолловеры Бузовой. Кстати, Тимофей сейчас тоже находится во Франции, но пока неизвестно, поздравил ли он Ольгу лично.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram