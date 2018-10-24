Екатерина Стриженова с юмором поздравила мужа с 31-летием брака

Сегодня одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса отметила очередной юбилей брака. Екатерина Стриженова посвятила этому событию пост в Instagram, в котором дала понять: один из важных компонентов ее семейного счастья — здоровое чувство юмора.
«Мы смеемся, потому что нашему браку сегодня 31 год и мы еще друг друга не поубивали», — написала она под нежной фотографией с мужем.
Поклонники пары наперебой поздравляют любимцев и желают им много лет счастья.
Присоединяемся к поздравлениям!
Фото: instagram