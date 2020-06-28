Екатерина Архарова обвинила Марата Башарова в клевете: «Человек уже перешел все границы»
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Скандальная личная жизнь Марата Башарова давно стала достоянием общественности. Актер не скрывает того, что поднимал руку на своих бывших жен, а в недавнем эфире «Секрета на миллион» едва ли не с гордостью рассказывал об этом. Например, по словам Марата, его первой официальной супруге Екатерине Архаровой «досталось» за пристрастие к спиртному.
Официальный брак Марата Башарова и Екатерины Архаровой завершился громким разводом в 2014 году, однако сейчас актриса решила подать на бывшего мужа заявление в полицию. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в ОВД «Раменки», Архарова обвинила Башарова в клевете, и, если актера признают виновным, ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в размере 1 миллиона рублей.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
«Человек уже перешел все границы. Не где-то на заборе написал «Катя дура», а ходил по передачам и используя СМИ, распространял обо мне информацию, состоящую из 90% лжи. Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребёнок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может», — цитирует издание Архарову. Актриса надеется, что ее бывший муж понесет ответственность за сказанное и содеянное.
Напомним, после скандального развода с Маратом Башаровым Екатерина Архарова встретила свое счастье в лице бизнесмена Артема Ильясова. Пара поженилась в 2018 году, а годом позднее у них родился долгожданный сын.
Фото: Instagram/@arharovakatya, Globallookpress
Видео: Телеканал НТВ
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!