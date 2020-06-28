Екатерина Архарова обвинила Марата Башарова в клевете: «Человек уже перешел все границы»

«Человек уже перешел все границы. Не где-то на заборе написал «Катя дура», а ходил по передачам и используя СМИ, распространял обо мне информацию, состоящую из 90% лжи. Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребёнок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может», — цитирует издание Архарову. Актриса надеется, что ее бывший муж понесет ответственность за сказанное и содеянное.

Напомним, после скандального развода с Маратом Башаровым Екатерина Архарова встретила свое счастье в лице бизнесмена Артема Ильясова. Пара поженилась в 2018 году, а годом позднее у них родился долгожданный сын.