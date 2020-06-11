Екатерина Андреева рассказала, за что ее ценит муж: «У него точно умная мама»

Такой вывод она сделала из цепочки тезисов, позаимствованной у ученых: «1. Интеллект не передается от отца к сыну. 2. Интеллект от отца может передаваться только дочери. И только наполовину. 3. Унаследовать интеллект мужчина может только от своей матери, который она, в свою очередь, унаследовала от своего отца. 4. Дочери гениев будут ровно наполовину умны, как их отцы, но их сыновья будут гениями. Если их отец глуп, то дочери будут ровно наполовину глупее, чем их отцы. 5. Поэтому гениальных женщин маловато, но и стопроцентных женщин-идиоток тоже мало. Зато мужчин-гениев и мужчин-придурков пруд пруди. Так считают генетики — и у них есть для этого все основания».