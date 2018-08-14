«Ей это не нужно»: близкие Софии Ротару уверены, что она больше не выйдет замуж

После смерти единственного супруга Анатолия Евдокименко 16 лет назад у Софии Ротару не было серьезных романов. Более того, близкие звезды считают, что она вовсе отказалась от мысли найти свое счастье еще раз — ей достаточно общения с семьей и редких выступлений.

«Уверен, что предложений у нее было бы немало, — заявил директор Ротару Сергей Лавров в интервью порталу Sobesednik.ru. — Только свистни — прибежали бы разные мужчины. Но сейчас Софии Михайловне это не нужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас. Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия».