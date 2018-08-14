«Ей это не нужно»: близкие Софии Ротару уверены, что она больше не выйдет замуж

После смерти единственного супруга Анатолия Евдокименко 16 лет назад у Софии Ротару не было серьезных романов. Более того, близкие звезды считают, что она вовсе отказалась от мысли найти свое счастье еще раз — ей достаточно общения с семьей и редких выступлений.
«Уверен, что предложений у нее было бы немало, — заявил директор Ротару Сергей Лавров в интервью порталу Sobesednik.ru. — Только свистни — прибежали бы разные мужчины. Но сейчас Софии Михайловне это не нужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас. Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия».
Напомним, недавно младшая сестра Софии Михайловны Аурика рассказала в интервью, как сильно певица переживала потерю любимого мужа: «После трагедии София на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты, замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь. Ежедневно, как на работу, ходила на кладбище. Часами она мысленно беседовала с умершим супругом. В конце концов ее сын Руслан сказал: «Мама, нужно идти работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется там». И убедил Соню снова начать петь...».
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