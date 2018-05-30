Егор Крид язвительно отозвался о беременности своей бывшей девушки Нюши

Многие уловили язвительные нотки в поздравлении Егора. Неудивительно, ведь рэпер не раз говорил о причинах своего расставания с Нюшей: «Я встречался со звездой, а не с девушкой. Мнение ее папы всегда было сильнее. Но я был настроен серьезно, хотел жениться и завести детей».

Напомним, Нюша и Крид расстались в 2015-м после года романа, а еще через 2 года исполнительница вышла замуж за Игоря Сивова. Егор, в свою очередь, сейчас ищет любовь на проекте «Холостяк».

Фото: Instagram