Егор Крид прокомментировал свою неожиданную встречу с мужем Нюши

Звезда нового сезона шоу «Холостяк» Егор Крид уже давно расстался с певицей Нюшей, но у супруга девушки Игоря Сивова по-прежнему неспокойно на душе. Оказалось, не так давно в одном из московских клубов между мужчинами произошла стычка. Об этом Егор рассказал в интервью порталу Super.

«Господин Сивов повел себя как-то непонятным образом и не очень красиво. Но драки не было. Если б она была, об этом бы говорили все, поскольку у меня неплохой удар слева», — заявил Крид.