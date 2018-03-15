Егор Крид прокомментировал свою неожиданную встречу с мужем Нюши
Звезда нового сезона шоу «Холостяк» Егор Крид уже давно расстался с певицей Нюшей, но у супруга девушки Игоря Сивова по-прежнему неспокойно на душе. Оказалось, не так давно в одном из московских клубов между мужчинами произошла стычка. Об этом Егор рассказал в интервью порталу Super.
«Господин Сивов повел себя как-то непонятным образом и не очень красиво. Но драки не было. Если б она была, об этом бы говорили все, поскольку у меня неплохой удар слева», — заявил Крид.
Певец добавил: «Я увидел, что он пишет моим поклонницам всякую ерунду, выясняет с ними отношения. Вроде бы взрослый чувак. У меня нет ни к кому неприязни или какой-то агрессии». Речь о комментариях фанатов, мечтающих, чтобы Егор и Нюша воссоединились — Игорь, в свою очередь, не ленится вступать в дискуссии с этими интернет-пользователями.
Фото: Instagram