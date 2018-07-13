«Ее шансы поют романсы»: отец Дениса Черышева объяснил, почему футболист не ответит взаимностью Ольге Бузовой

На днях на пресс-конференции отец Дениса, тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев, достаточно резко прокомментировал этот видеоролик Ольги: «Она не сможет ни на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы. Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому он забивает. По-другому к этому относится».

Любопытно, что Дмитрий ни словом не упомянул возлюбленную Дениса — девушку по имени Кристина, с которой он познакомился в Испании, играя за клуб «Вильярреал». Кристина приехала поддержать бойфренда на Чемпионат мира в Россию. Интересно, как она отнеслась к такому полушутливому заявлению Ольги Бузовой?

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press, Instagram