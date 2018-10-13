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Эдгард Запашный «играл в любовь» с Еленой Темниковой ради пиара

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эдгарда Запашного

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Именитый дрессировщик поделился откровенными подробностями своей жизни.

Знаменитые дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные разбили не одно девичье сердце. Братья крайне редко дают откровенные интервью, однако для Бориса Корчевникова Эдгард сделал исключение. В эфире программы «Судьба человека» именитый цирковой артист признался, что помнит обо всех девушках, которых когда-то любил, а каждый роман оставил след в сердце. Тем не менее, однажды Эдгарду пришлось «играть в любовь» с известной певицей.

«Я прекрасно помню, когда меня вызвал заместитель директора одного федерального канала. Он говорит мне: «Эдгард, нам срочно нужна любовная история про тебя и одну звезду». Я сразу же спросил, зачем это нужно мне? А мне четко ответили: «Ну тебе же нравится работать на нашем канале». И я понимаю, что меня будут использовать. Я прихожу домой к своей девушке Лене и спрашиваю, что же мне делать? Все цирковое окружение знает, что мы с ней встречаемся. В итоге Лена согласилась, и я два месяца играл в любовь с солисткой группы «Серебро» Леной Темниковой, которую я видел в своей жизни два раза. Это был единственный раз, когда я обманул публику», — вспомнил Запашный. Стоит отметить, что певица никак не комментировала слухи об этих отношениях.

У старшего из братьев Запашных есть двое детей от экс-возлюбленной Ольги Денисовой. Как признался Эдгард, детей они не планировали: «В какой-то момент я предложил Ольге расстаться. На следующий же день она мне позвонила и сказала, что беременна. А Ольга же по гороскопу Овен, упертая, как баран. Я ей говорю: «Ты же понимаешь, что это ничего не изменит? Мы вместе больше не будем». Она ответила, что понимает. В итоге родилась моя старшая дочь. Через год я заметил, насколько Оля устала, насколько ей тяжело. Предложил съездить вместе в Венецию, развеяться. Там у нас была близость всего один раз. Через несколько недель она позвонила и вновь сообщила о беременности». Артист цирка очень любит Стефанию и Глорию, часто общается с ними и помогает финансово.

На сегодняшний день Эдгард Запашный счастлив в отношениях с девушкой по имени Ярославна. Пара воспитывает годовалого сына Даниэля и пока не задумывается о регистрации отношений. Как признался дрессировщик, он и так чувствует себя счастливым, однако не отрицает возможности в будущем пойти под венец.

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