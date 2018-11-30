Джордж и Амаль Клуни могут стать крестными отцом и матерью первенца принца Гарри и Меган Маркл

Не секрет, что Джордж и Амаль Клуни регулярно общаются с принцем Гарри и Меган Маркл. Так, сразу после своей свадьбы в мае этого года, молодожены Гарри и Меган улетели отдыхать в особняк четы Клуни на озере Комо в Италии. Должно быть, там они вдоволь наигрались с детьми-близняшками Джорджа и Амаль, маленькими Эллой и Александром, и поняли, что супруги будут прекрасными крестными для их собственного первенца.
Двоюродный брат Джорджа Бен Бреслин заявил в интервью порталу Daily Mail, что его 57-летний кузен станет «отличным крестным отцом» для наследника королевской пары. «Он замечательно справится с этой ролью, — уверен мужчина. — И вообще он хороший парень. Амаль и Меган дружили годами. Гарри и Джордж тоже стали не разлей вода. Они намного более близкие друзья, чем об этом пишут таблоиды».
Ожидается, что Гарри и Меган в следующем месяце станут гостями на закрытом ужине, который пройдет в лондонском доме Клуни. Вторая приглашенная пара — Мишель и Барак Обама.
Фото: Stephen Lock, I-Images, Pool, Mayer/face to face, Paul Fenton, Brent Perniac / Global Look Press