Джордж и Амаль Клуни могут стать крестными отцом и матерью первенца принца Гарри и Меган Маркл

Двоюродный брат Джорджа Бен Бреслин заявил в интервью порталу Daily Mail, что его 57-летний кузен станет «отличным крестным отцом» для наследника королевской пары. «Он замечательно справится с этой ролью, — уверен мужчина. — И вообще он хороший парень. Амаль и Меган дружили годами. Гарри и Джордж тоже стали не разлей вода. Они намного более близкие друзья, чем об этом пишут таблоиды».

Ожидается, что Гарри и Меган в следующем месяце станут гостями на закрытом ужине, который пройдет в лондонском доме Клуни. Вторая приглашенная пара — Мишель и Барак Обама.

Фото: Stephen Lock, I-Images, Pool, Mayer/face to face, Paul Fenton, Brent Perniac / Global Look Press